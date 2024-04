Väikese väina terviseks

Ehkki praegu pole veel teada, millal ehitama hakatakse, on see siiski hea uudis. Meenutagem – veevahetuseks ja kalade rändeks hädavajalikke avasid kavandati väinatammile juba 1990-ndate keskel. Möödas on kolm aastakümmet ja siiani pole plaanitu teoks saanud. Ehk nüüd on rohkem lootust. Mis sellest, et ettevõtmine nõuab aega, aga mis veel tähtsam – raha.