Karujärve mägrapere elu läbi kaamerasilma

Mäkrade künkal on viisteist loomade kasutuses olevat uruava, kõikidest neist on värskelt liiva ka välja kaabitud. Kaamera testimise aja jooksul olen märganud objektiivi ees korraga nelja mäkra – küllap neid ongi neli. Võib oletada, et suure tõenäosusega elab selles mägralinnas kaks vanemat ning kaks eelmise aasta varakevadel sündinud poega. Ega aasta möödudes poegade ja vanemate vahel enam vahet näegi.

Mõnepäevasest kaamerapildi jälgimisest tundub, et siinse kodu elanike "sõiduplaan" on seni olnud vaatajasõbralik selles mõttes, et loomad on urust välja tulnud juba varakult, veel valgel ajal. Neid võib ootama hakata õhtul kella poole kaheksast, südapäeval põõnavad nad urus.