Kui miski on ses maailmas kindel, siis see, et Saaremaale tahavad jaanipühadeks kõik ja need, kes ei ei taha, soovivad mõnel teisel suvisel nädalavahetusel, aga vahel ka nädala sees, saarelt kindlasti läbi astuda.

Seega on enam-vähem prognoositav, et reisijate arv kasvab igal aastal, seda sõltumata valitsusest või kütusehinnast. Samavõrd on ette teada, et ilma laevata, kui välja arvata pigem sümboolne lennuliiklus, saar(t)le ei saa. Kõik need reisijad teavad hästi, mis on suvine praamijärjekord pudelikaela-nädalavahetustel või -kellaaegadel, ja teavad ka seda, kui palju on tuge ühest väikesest tragist abilisest nimega Regula.

Ja nüüd oleme olukorras, kus suve alguseni on jäänud loetud nädalad ja mida väidetavalt ei ole, on 1 miljon eurot, et lisapraam liinile tuua. Vallavanem kirjutab värskele ministrile ja minister teab, mida vastavad talle peaminister ja rahandusminister ühest suust veel enne, kui ta jõuab oma jutuga valitsuse laua taha. Ja peaministril ja rahandusministril on ses küsimuses, oh imet, õigus. Valitsus ei pea mandri ja saartevahelise praamiliikluse jaoks leidma reservidest mitte ühtegi eurot.

Praamiliiklust korraldab meil teist tsüklit järjest monopoolne operatoorfirma, mis on riigile kuuluva, osaliselt börsil oleva emaettevõtte tütar. Selle tütre rentaablusnäitajad on absoluutselt pöörased, kasum ja selle tagaajamise meetodid, selgitused avalikkuse ees ei kannata mitte mingit kriitikat ja selle ettevõtte tegevuse suhtes puudub avalikkusel igasugune kontroll. Ja see on küll valitsuse, täpsemalt öeldes aktsionäride üldkoosolekut esindava ministeeriumi, aga ka konkurentsiameti tegemata töö. Monopolil – ma ei hakka meenutama, mis argumentide ja metoodikaga võeti see üle eelmiselt, eraoperaatorilt, see ei ole tänane teema – ei saa olla õigust tänases niigi ebavõrdsust tootvas regionaalpoliitikas teenida kaheksa kilomeetri edasi-tagasi sõitmise pealt sellist raha.

Kui on turg, siis on suur kasum püha, sest see näitab ettevõtja nutikust, suhestudes klientidesse, kes seda aktsepteerivad. Kui on riiklik monopol, siis see väärib minimaalselt konkurentsiameti sekkumist. Valitsus ei peaks minutitki sellele miljonile aega pühendama, vaid saatma kiirkorras TS tütrele sõnumi, et tõmmaku end koomale. Selle miljoni leidmine ettevõtte kassast on tahte küsimus ja mitte midagi ettevõtte majandustulemustega ei juhtu. Vallavanemaga suhtlemise tasemele monopol ise ei lasku.