A. Le Coq Premium liiga kuu parim treener on Roman Kozhukhovskyi

Kozhukhovskyi arvates on jalgpallis kõik individuaalselt võidetud auhinnad siiski kogu meeskonna omad. "Tänan oma meeskonda, see on tänu nende pingutustele. Aprillikuus oli meil väga palju mänge, mille tõttu oli raske kuu, aga samas siiski väga edukas kuu," ütles peatreener Roman Kozhukhovskyi.