Viimase kahe aasta jooksul on Hollandi troonipärija saanud korduvalt nii tapmis- kui ka röövimisähvardusi. Paratamatult tekib küsimus, kuidas on printsessist saanud kuritegeliku jõugu sihtmärk ja mis on tal pistmist selle juhiga, kes on sunnitud end õiguskaitseorganite eest varjama.