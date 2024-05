MUHU UUDISSED Laupa ollid masu kõik väos

Laupa said Muhus kaks istmenäitust paika. Koguvas, muuseumi kunstitallis, oo sured vägevad muistsed kentimise istmed. Kus ikka ennevanasti oo inimestel aega oln nõuksi asju tiha! Ja põle ju, ete õigeid riistugi oln. Puhas käsitsi ooletamine ja narpimine.

Neh, ja Liiva pastoroatis oo teene. Sial põle nie nii kendid mitte, muist oo ühna lagun. Aga neid kierdusid ja mustrime, kus neid annab ikka imetleda! Ja istmel oo ju oma lugu. Neh, nüidsel aal sa lähäd puodi või tellid tükkis internetist omale terve tuatääve istmid. Aga nendel põle muud lugu kut, et vabrikus löövetati kokku ja suadeti puodi ja tuodi kojo. Aga kui sa ikka uurid, et kust perest ja kelle tehtud ja mis aegus tehtud ja. Neh ja kust paergune omanik oo omale monin ja et ep vissataks lihtsalt äe mitte. Vat sõuke oo ühe istme veartus!