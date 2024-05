Kadi raadio “Keskpäeva” saates rääkis ühe lasteürituse - “Laste kevadpäev” korraldaja Ester Soe, et taoline sündmus on ellu kutsutud juba 60 aastat tagasi. Sisuliselt on tegemist tänavu sügisel kooli minevate laste lustipeoga ehk pidupäev on lasteaia lõpetajatel.