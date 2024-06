TEHNIKA Mis imelik masin see olla võiks, mis niisugust lärmi teha võib?!

​VIISAKAS PUNT: Nooruse kooli noored mopeedijuhid leiavad, et üldine pahameel mopeediga sõitjate vastu ei ole õigustatud – see on lihtsalt populaarne liikumisvahend.

Saarte Hääl on saanud mitmeid vihjeid linlasi häiriva mopeedimüra kohta. Hurjutavaid kommentaare on täis ka Facebooki grupp Märgatud Saaremaal, kus täiskasvanud inimesed alaealisi mopeedijuhte koguni kraavi lükata ähvardavad. Mis masinad need siis on ja miks nad sellist lärmi teevad?