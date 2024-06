Tüdrukud, jalgpalli mängima!

Sellise suuna raames, on nad huvikoolina välja töötanud projekti, kus koostöös Eesti Jalgpalliliidu tüdrukute festivalide ning Euronicsi tüdrukute jalgpalli laagriga, soovivad nad anda igale 6-13 aastasele tütarlapsele Kuressaares võimaluse kogeda ja katsetada maailma kõige populaarseimat spordiala.

"Pole oluline kas sul on varasem kogemus jalgpalli või spordiga olemas. See on võimalus saada osa võistkonnast, luua uusi sõpru ning nautida koos veedetud aega," ütles tüdrukute treener Danel Tiirats.