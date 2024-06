"Heameel on tõdeda, et pargis osa alade niitmata jätmine on õiteilu ja liigilist mitmekesisust suurendanud," ütles Niit. Käpalistele mõjub tema kinnitusel halvasti nii liiga sagedane niitmine (madal muru) kui ka ala täiesti hooldamata jätmine ehk võsastumine.