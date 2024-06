MAAILM Eaka presidendi rohked vääratused: segi lähevad nii nimed kui numbrid

Pärast Joe Bideni esinemisi on Valge Maja alati avalikustanud presidendi sõnavõtu stenogrammi. The Daily Calleri analüüs näitas, et kommunikatsiooniosakonna ametnikel on korduvalt tulnud presidendi teksti parandada, täiendada või isegi muuta, et viia see vastavusse Valge Maja ametlike seisukohtadega.