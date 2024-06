Juhtkiri Linnaloomad, linnalinnud

Kuressaare südalinnas on end sisse seadnud varblased, tuvid, hakid ja kajakad, kes toituvad sellest, mida leiavad. Olgu selleks siis inimestest mahajäänud toit või teised, hukka saanud linnud. Tuvikorjuse kallal maiustav kajakas pole Kuressaare keskväljakul sugugi nii haruldane vaatepilt, nagu arvata võiks. Samuti ei ole seda tuvid, kes näikse vägisi tahtvat kümnekilomeetrise tunnikiirusega kulgevate autode rataste alla jääda. Ja jäävadki, kui piisavalt ettevaatlikud pole.

Võime küll imestada, miks valis pardiema elukohaks kivise kesklinna, aga ju ta siis leidis, et see on sobiv koht. Meie aedlinnas askeldavad siilid ja äärelinnas koguni rebased. Ega´s linn ole ainult inimestele.