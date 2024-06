KÜLAVAHELOOD Kunagise Kaarma kolhoosi liikmed said taas kokku

KOHTUMINE PARKLAS. Autod pargitud, said mehed juba parklas jutuotsa üles võtta. Vasakult Avo Käsper, Lembit Õunaid ning Toivo ja Ennu Lepik.

Jaanikuu keskel, 15. juunil said Suure Tõllu puhkekülas kokku kunagise suure ühismajandi, Kaarma kolhoosi endised liikmed - traktoristid, lüpsjad-karjatalitajad, zootehnikud, raamatupidajad, autojuhid, mitme eriala spetsialistid, kõik need, kes soovisid taaskord kokku tulla, et koos käidud teele tagasi vaadata.