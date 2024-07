"Me ei räägi ainult jalgpallihallist, vaid sellest, et see hoone peab saama ristkasutusse – lisaks jalgpalluritele ja võimlejatele ka mölkkyle, miks mitte ka koertele, aga kindlasti kooliõpilastele," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk .

Ta märkis, et halli valmimise järel võib öelda, et Nooruse koolil on vaat et Eesti parim sporditaristu: võimla, ujula, jalgpalliväljak, kergejõustikustaadion, naabruses metsas jooksu- ja suusarajad ning võimalus rajada ka uisuväljak.