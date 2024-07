KA KURESSAARES Tudengid alustasid ukselt uksele annetuste kogumist

Kõik annetusi koguvad noored on eelnevalt saanud koolituse ukselt uksele suhtluseks. "Noored on viisakad ja neil on hea tunne, kui seda ollakse ka nendega," lausus Saviir.

Annetama ei pea, kui soovi ei ole, küll aga on see üks viis, kuidas anda oma panus abi vajavatele valdkondadele ja tunnustatud ühingute toetuseks.

Sel suvel on tudengid annetusi kogumas üle Eesti mitmes paigas ning paljud just oma kodukohas. Alustatakse Võrus, Rõuges ja Kanepis. Põlvas, Värskas, Raplas ja Kohilas. Kuressaares ja lähistel. Samuti Tallinna erinevates piirkondades.

MTÜ eesmärk on juhatuse liikme sõnul ukselt uksele suhtlusega võimalikult paljude inimesteni jõuda, et paremini tutvustada heategevusvaldkonda ning püsiannetuse võimalust, sest just sellest on Eesti vabaühendused läbi aegade kõige rohkem puudust tundnud.