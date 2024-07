FC Kuressaare Esiliiga B juunikuu parim mängija on Mattias Opp

"Suur au on olla valitud kuu parimaks mängijaks," sõnas FC Kuressaare mängija Mattias Opp. "Ei ole kunagi sellist auhinda saanud, tore et valitakse sel aastal meie meeskonna vahel ka parimat mängijat. Hea tuju toob kohe," lisas Opp.

Opp sõnas, et viimane kuu läks mängudega tema arvates neil hästi, kuigi viimane Narva mäng on see, mille üle veidi halb tuju veel sees on.