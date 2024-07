MAAILM Tantsud tähtedega Pariisi olümpial

2020. aastal võttis rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) sihiks olümpiamänge kaasajastada nii, et need oleksid atraktiivsemad laiemale, ennekõike nooremale publikule. Kui võtta aluseks ROKi kolm põhimõtet – usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja noorus, siis breik sobitub nendega ülihästi. Pole teist võistlusala, mis ühtpidi kätkeb endas tohutut loovust, teisalt on aga kõigile kättesaadav, sest ei vaja harrastamiseks mitte mingisugust spetsiaalset varustust.