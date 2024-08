Jööri külas võtab vilja maakonna võimsaim kombain

Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et kui nad seni kasutasid saagikoristusel kahte kombaini, siis nüüd piisab ühest. Uuel kombainil on esirataste asemel roomikud ja selle 9,3 meetri pikkune heeder on pea kolmandiku võrra laiem kui vanadel kombainidel. "Loodame kogu saagi ära võtta ühe kombainiga, selle jõudlus ületab eelmiste oma märgatavalt," lausus Post. Ühe vana kombaini müüs ettevõte maha möödunud aastal, teine läheb müüki nüüd.