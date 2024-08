Jaani sadama keskkonnamõju strateegiline hindamine käib edasi-tagasi

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et Jaani külas algatati tänavu 29. veebruari otsusega nr 1-3/9 Uuelahe detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Tegemist on teoreetilise võimalusega seadustada randa ebaseaduslikult rajatud muulid.