AJALUGU Vana lugu Kuressaare ajaloost – merelinn või mitte?

Ka kaasajal tunneme muret, et suvehooajal Saaremaad külastavate turistide arv ei kasva piisavalt kiiresti. Tõsi, salamahti me ehk loodame, et turistide ebapiisav arv pole seotud Saaremaa ega ka saarlastega ja et tagasimineku põhjused on hoopiski kuskil mujal, näiteks koroonapandeemia järelmõjud või siis Ukraina sõjast tingitud pinev olukord tänapäeva Euroopas.