KÜLAVAHELOOD Saare Kaluri meremeeste kolmas kokkutulek Kehila külas

Pärast merekooli lõpetamist Saare Kaluri kalalaevadel töömeheteed alustanud, nüüdne ettevõtja Tõnis Rihvk ütleb, et ilmselt need mehed, kes kunagi on merd sõitnud päris normaalsed pole. Väidetavalt Inglismaal oli seadus, et meestel , kellel oli viie aastane meremehestaaz, kohtusse tunnistajateks enam ei kõlvanud.

"Siin on mehi, kes on üle 80-ne aasta vanad, mina 1963. aastal sündinud ja veel mõned minu ealised oleme siis kõige nooremad Atlandil käinud mehed. Kui mehi vaadata, siis kõik nad on väga vitaalsed härrasmehed. Meresõit on kuidagi mõjunud nii mõtlemisele kui füüsisele, andes meestele erksust ja elujõudu juurde. Tublid mehed on kõik, kes siia täna kokku tulnud, " tunnustab Rihvk kunagisi kalamehi.