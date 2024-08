FC Kuressaare Esiliiga B juulikuu parim mängija on Tristan Tasa

„Väga uhke ja hea tunne on,“ sõnas FC Kuressaare mängija Tristan Tasa. “Üksi ei saa selliseid auhindu võita, see on terve tiimi töö,” lisas Tasa.

„Tristan on ilmselgelt võrreldes eelmise aastaga kõvasti enda arengusse juurde pannud. Seda näitavad juba tema mänguminutid, kus sel aastal on ta kõiki mänge ka alustanud meil,“ ütles peatreener Sander Viira, lisades, et Tristan on ääres mängides aktiivne, rünnakul on panus suuremaks läinud ning kaitses tegutseb ta ka juba palju paremini.