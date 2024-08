LAPSED Väide "Kolle pole olemas" koopainimeste ajast pärit kollihirmu ära ei aja

"Ma ei saa minna üksi oma tuppa, koletis tuleb!", "Lähme ruttu, muidu koll saab meid kätte", "Ma ei taha sinna kapi alla vaadata, seal on mingi onu!" – need on vaid mõned levinud näited, mida ilmselt paljud lapsevanemad on kuulnud või mäletavad enda lapsepõlvest.