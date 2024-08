VIDEO JA GALERII Kuressaare Ehitus kaalub veel ühe kortermaja püstitamist

Saarte Häälele uut elamut tutvustanud Kuressaare Ehituse juhatuse liige Tõnis Toompuu nentis, et kui asjaolud sobivad, ei välista ta linna veel ühe kortermaja ehitamist. Samas möönis ta, et Kuressaares on erinevas staadiumis juba päris palju kortermajade arendusi ja turg peab näitama, kas ja kui palju see suudab vastu võtta.