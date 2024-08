Juhtkiri Kõige haavatavamad

Seda, et kõik saab alguse kodust, võis seminaril kuulda rohkem kui üks kord. Tõepoolest – igale lapsele on lausa hädavajalik hooliv ja armastav pere, omavaheline usaldus ja piisav tähelepanu. Samas mängib väga olulist rolli see, millised on suhted kaasõpilaste ja õpetajatega. Kas kool on lapse jaoks turvaline koht, kas need, kellega laps koolis või väljaspool seda lävib, on ka päriselt sõbrad või seltskond, kelle heakskiit tuleb ükskõik mil moel välja teenida.

Laste ja noorte vaimsest tervisest ning sellega seotud probleemidest räägitakse ja kirjutatakse palju. Sellest on aga tarvis rääkida ja kirjutada aina veel ja veel – et ühiskond saaks aru, kui tõsised need mured on. Et igaüks meist mõistaks, kui oluline on ka tema roll selles, et lastest-noortest kasvaksid terved ja õnnelikud inimesed. Et midagi hakkaks viimaks ometi paremuse poole liikuma.