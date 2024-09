TERVIS Kuidas leevendada istuvast või seisvast tööst tingitud vaevusi?

“Istuva asendiga on seotud näiteks töö kuvariga, kassas, mootorsõiduki juhtimine, liinitöö tootmisettevõtetes,” loetleb endine töötervishoiu arst Varju Maandi. Tema sõnul sõltub vaevuste tekkimine palju sellest, missugune on töö iseloom – kui palju tuleb kasutada käsi, kas on vaja teisaldada raskusi, kas töökohal on ekraane, kui stressirohke töö on jne.