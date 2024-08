Määrdunud pingid ja räpane tualett nörritavad külastajaid

"Miks on osa pargipinke vana lastekoduhoone vastas, mis linnusõnnikuga kokku said, lihtsalt minema viidud, selle asemel, et neid puhtaks teha?" küsib pahane linnakodanik. "Samuti ei mõista ma, miks ei puhastata ära kuursaali juures olevaid määrdunud pinke ega koristata piisavalt sageli pargi WC-d? Kui lastel oli viimati vaja pargis tualetti minna, siis polnud see võimalik, sest seal oli lihtsalt nii räpane."