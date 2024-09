Eesti Loto juhiks saab Saaremaalt pärit Triin Agan

Agan on viimased 15 aastat tegutsenud IT-ettevõtjana ning üks tema asutatud tarkvaraettevõtetest Nevercode teenindab paljusid rahvusvahelisi tuntuid ettevõtteid nagu Google, Toyota ja Siemens. Agan on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduste magistrikraadi ning olnud ka ettevõtluse lektor, teatas Eesti Loto.

Nõukogu esimehe Linnar Viigi sõnul on senise juhi Riina Roosipuu juhtimisel Eesti Loto juhtimiskultuur, meeskonna kompetentsid, pakutavad tooted ja teenused teinud viimase kuue aasta jooksul suure arenguhüppe – 60-miljonilise käibega ettevõttest on saanud pea 100-miljonilise käibega ühiskonda toetav tänapäevane riigiettevõte, mille panus riigi tuludesse on kahekordistunud. Roosipuu juhtis Eesti Lotot kaks järjestikust ametiaega.