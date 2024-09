MAAILM Üks, kaks või kolm Hiinat?

Vanim seni lahendamata mõistatus pärineb Hiina oraaklite “Muutuste raamatust” (“I Ching”). Mõistatus põhineb süsteemil, mis kirjeldab inimese kohta universumis puhtalt läbi kahe – yin ja yang –elemendi asetuse. Ent nende kahe elemendi abil loob see süsteem kogu maailma ja asetab sellesse kõik, mis maailma kuulub. Need kaks elementi pannakse kokku 64 erineval viisil, moodustades vastavad heksagrammid ehk kuuerealised tulbad. Igal heksagrammil on oma unikaalne tähendus.