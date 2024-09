FC Kuressaare Esiliiga B augustikuu parim mängija on Joonas Vahermägi

„Hea meel on auhinna üle, ei oodanud üldse seda,“ sõnas Joonas Vahermägi . „Ei osanud oodata, et mind valitaks kuu parimaks mängijaks, see teeb rõõmu.“

Vahermägi sõnas, et viimane kuu on tal niivõrd-kuivõrd läinud. „Nõmme Kaljuga mäng ei läinud mul kohe üldse mitte hästi, vahepealsed mängud on suhteliselt okeilt mängitud, kuigi mitte midagi erilist olnud ei ole. Kahju, et meie võistkonnal pole hästi läinud viimane kuu,“ lisas Vahermägi.