Tõmbekeskus Tallinn

Ehkki muist noori valib edasiõppimiseks Tartu ülikooli, maaülikooli või mõne muu teises Eesti otsas asuva õppeasutuse, on see pealinna läinutega võrreldes väike osa.

Peamine põhjus, miks enamik saarlasi pealinna kasuks otsustan, on see, et Tallinn asub tunduvalt lähemal kui Tartu. Ning ühistranspordiühendus saarte ja pealinna vahel on tunduvalt tihedam: vähemalt viis bussi päevas, enamikel päevadel kaks korda ka lennuk.