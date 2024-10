STATISTIKA Turiste käib Saaremaal rohkem, aga lühiajalisemalt

Visit Saaremaa turunduse peaspetsialist Kristina Mägi ütles, et murelikuks teeb samas asjaolu, et Saaremaal veedetud ööde arv on languses – võrreldes möödunud aastaga 5% vähem. "Aeg, mis siinsetes majutusasutustes veedetakse, on lühem nii sise- kui välisturistidel. Ehk siis majutajate tulud jäävad väiksemaks," nentis ta.