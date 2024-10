Mehama õnnetuses hukkus kaks ja raskelt sai viga kaks inimest

Spekulatsioone, miks vanahärra veokile ette sõitis, on erinevaid. Näiteks toob Bert Holm juhtunut Saarte Hääle sotsiaalmeedias kommenteerides välja, et Orissaare poolt ristmikule lähenedes, et sellest risti üle Laimjala poole sõita, on nähtavus piiratud erakinnistu piirdehekiga, mis ortofoto järgi on istutatud vähemalt osaliselt teemaale.