Tõnu kolme päeva jooksu tassid kohe peavad kapis olema!

Kolme päeva jooks on läbi aastakümnete toonud starti tuhandeid inimesi, kes lisaks positiivsetele sportlikele emotsioonidele on raske võistluse lõpus saanud endale mälestuseks meene, mis paljudel kodus kapivitriinis või igapäevases kasutuses. Jooksu logoga tassist on saanud ettevõtmise üks sümboleid.

“Tagasiside on olnud üldiselt positiivne ja uued tassid on väga oodatud,” tunnistab jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher. “Paljud inimesed ei pane tassi endal kodus lihtsalt riiulile, vaid ka kasutavad seda ja siis ongi vahel nii, et need kukuvad puruks. On ka palutud uus saata ja kui on võimalus, oleme seda muidugi teinud. Paljudel on ka särkide teema, aga mõnel on neid kodus juba 70–80 ja seisavad lihtsalt kapis riiulil.”