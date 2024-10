LEMMIK Saaremaa loomaaia kalleim vara – Kapibaara Clara

NALJALT LIGI EI TULE: Äsja kõhu täis söönud Clarat on Mirgel isegi maitsva banaaniga raske enda juurde meelitada.

Kapibaara on üks isemoodi loom, keda noorem põlvkond armastab, vanemad pole teda aga elu sees näinud ega temast kuulnudki. See eriline loom elab ka Saaremaa loomaaias ning on sealse loomapere kalleim loom.