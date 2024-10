Vallavalitsus: eriti ettevaatlik peab olema jagatud ruumis

Olopi autole sõitis parkimiskohast liikuma hakkamise hetkel ette 8-aastane jalgrattur. Õnneks oli sõiduki kiirus minimaalne ja rattur sai vaid kergelt viga. "Seda kõike üle elades ja mõeldes ka lapsele ja tema vanematele on mul palve panna inimestele, lastele, vanematele, jalgratturitele veel kord südamele mitte unustada ohtusid, mis võivad liikluses varitseda, ja et nad oleksid nähtavad, eriti nüüd pimedal ajal. Et ei astuks sõiduteele auto, bussi eest või tagant, et nad kannaksid helkureid, et jalgratastel oleksid tuled," märkis Olop toimetusele saadetud kirjas.