Orissaare eakad tegid seltsingu 15. sünnipäeva puhul peo

15 aastaga on seltsing tugevasti kosunud, nüüd on meil liikmeid juba 35. Keldri- ruumidest piisab, et igapäevaselt toimetada: teha käsitööd, viia läbi lauluproove, kokata, mängida kaarte, kutsuda kohale massöör. Seal peame ka sünnipäevi ja kutsume külalisi. Väljaspool oma ruume korraldame matku, külastame teatrietendusi, teeme väljasõite.