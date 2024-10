Täiskasvanud õppija nädal pakub arvukalt erinevaid koolitusi

30. oktoobril toimub üle-eestiline täiskasvanuhariduse üritus Õpitund 2024. Saare maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Meelis Kaubi sõnul on suur heameel sellest, et Saare maakonnas on registreeritud kõige rohkem Õpitunde – kokku 22. Õpitunnid toimuvad nii Kuressaares kui ka igal pool üle maakonna.