Saaremaal hundijahti ei tule

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Iive Kuningas ütles, et saarlased saavad juba mitmendat aastat hakkama ilma hundijahita. "Ei saa väita, et meil hunte ei ole. On ikka, aga pahandust nad ei tee, nii et las nad elada siin," rääkis Kuningas. "On ka mõned ilvesed ja see on tore."