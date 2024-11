JUHTKIRI Isaks kasvamine

Isa roll on aastasadade ja isegi -kümnete jooksul kõvasti muutunud. Isa ei ole enam pelgalt see, kelle olulisim roll on pere ülalpidamiseks raha teenida. Tänapäeval peetakse sellest vahest tähtsamakski, et isa leiaks oma laste jaoks aega, et tema ja laste vahel tekiks tugev side.