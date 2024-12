KIRJAD KOJU Kümnes kiri: õnnis talveuni

Tervitan Sind! Lõpuks ometi on see pikk aasta läbi saamas. Ma ei tea, kuidas Sinuga, aga mind on praegune pimedus täitsa maadligi vajutanud. Justkui poleks olnud eluaeg võimalust harjuda, et vastu pööripäeva on päev haigutuse pikkune. Kuidagi raskem on see tänavu... Võib-olla vähese lume pärast? Ei tea...