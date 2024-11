Juhtkiri Võimatu missioon ehk Vau, mis illusioon!

Kohus ütleb WOW keskuse omanikfirma saneerimismenetlusest keeldudes karmilt, et ettevõttes pole mitte midagi erilist. "Tavaline kinnisvaraarendus!"

Kohus teeb pihuks ja põrmuks ettevõtte äriplaani, viidates, et "arvestades üldise majandusliku olukorra jätkuvat halvenemist, elanikkonna ostuvõime vähenemist, samuti idaturistide puudumist, on väheusutav WOW keskuse käibe jõudmine tasemeni ca 80 000 eurot kuus, mis võimaldaks vähemalt teenindada olemasolevaid kohustusi".

Kohus viitas, et tegelikult on kohustuste täitmiseks olnud piisavalt aega, samuti oli võimalus jõuda kokkuleppele võlausaldaja ehk Maaelu Edendamise Sihtasutusega. Miks ei ole huvitatud isikud kaalunud lisakapitali kaasamist, täiendavate tagatiste andmist või muid tavapäraseid finantsinstrumente? imestab kohus.

Tõepoolest, arvestades, et Tullio Liblik müüs aprillis Kuressaare Ajamaja, mille hinnalipikul 3 miljonit, tekib ilmselge küsimus, miks omanik ise oma teisele firmale piisavalt laenu ei anna või omakapitali täiendavat sissemakset ei tee. Saarte Hääle telefonikõnedele Tullio Liblik ei vasta, seega temalt firma käekäigu kohta küsida pole võimalik.

Võimalik, et ilma koroonapandeemia sekkumiseta olnuks WOW-illusioon täiuslik, kuid praegu on meil kahjuks suunurgad all ja detsembrist jäävad sadadel saarlastel jõusaalitunnid tegemata.