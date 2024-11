SAARLANE Sündimine Eesti Vabariigi aastapäeval on Ülo Tõrsi saatnud läbi elu

Ülo sündimise ajaks oli tema meremehest isa juba maale jäetud. Välislaevadel sõitnud, Säärel piirivalves ja Saksa sõjaväes teeninud ning Siberis vangis olnud mees kõlbas veel vaid kalurina rannapüüki ja varsti keelati talle ka see ära.

Merekeelu üheks põhjuseks oli veel see, et isa ei tahtnud teiste kalurite järel luurata, kuigi “organid” olid kindlad, et selline märgitud mees võiks seda teha. Elatist perele tuli tal seejärel hankida muude töödega.