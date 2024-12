Koori- ja tantsujuhtide puudus viib kooride ja rühmade kadumiseni

Eesti koorijuhtide liit ning Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts on algatanud kampaania “Koorijuht on elukutse / Tantsujuht on elukutse” tõstmaks esile koori- ja rahvatantsujuhtide töö olulisust ning suurendamaks nende elukutsete väärtustamist ja nähtavust.