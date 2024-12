MAAILM Kas demokraatia paroodia või hoopiski selle musternäide?

“Täna allkirjastasin ma korralduse, millega antakse armu minu pojale Hunterile,” on öeldud president Joe Bideni 2. detsembril avalikustatud avalduses. Uudistekanali CNN ajakirjanike Marshall Coheni ja Betsy Kleini andmetel on armuandmine “täielik ja tingimusteta, mis tähendab, et seda ei saa tühistada ka jaanuaris ametisse astuv president Donald Trump.