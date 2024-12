MUHU UUDISSED Jõulukuu oo käe

Või neh, pimedal aal ikka suab aru küll, et jõulud oo varsi käe, sest jõulutulesid nähisse ikka juba ühna ohtrasti olavad. Ja paljuke seda valged aega üldse oogid. Pääva kahestteistmest üheni. Sua mitte Piiri metsalegid änam valges rinki piale. Et kis mineva laupa põhjaringi bussiputkaid kaudu rüistsid, nie said maegu suhu, et vidusel mine ja vidusel tule. Ja mudud said maegu suhu sest east-paramast, mis igaspuol pakuti, ollis sie siis söömaraam või lust ja rõem. Kõike jägus ja muudkid viel.