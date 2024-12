"Imeline sooritus!" Pärli piigad tõid järjekordselt võistluselt portsu tiitleid ja preemiaid

Rühma treener Aylin ütles, et Sirelihaldjad olid sel korral tõeliselt erilised: “Mul on siiralt hea meel, et naeratused ja sära platsil ei jäänud märkamata. Pean ütlema, et koreograafina kipun tavaliselt keskenduma vigadele ja detailidele, aga seekord oli tüdrukutes midagi nii erilist, et esitus haaras mind täielikult. Lavale toodud energia ja siirus platsil olid nii haaravad, et unustasin hetkeks kõik tehnilised pisiasjad."