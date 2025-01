MUHU UUDISSED Pühad oo otsas

Neh. Alles nie pühad pihta akkasid, irmpsa pasa ja lidraga. Es oln märkigid nõukest tundmust, et jõulud oleks olavad. Uus vuasta tõi kena lumekahutsi maha. Just nõukse parasa. Nüid oo kena jõuluilm küll, aga pühad oo sialmual, et suab vanade muhulaste viiti laulda: "Nüid oo otsas, olge rahul!"