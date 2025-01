Väärikate ülikool annab osalejatele uut elurõõmu, teadmishimu ja kuuluvustunnet

Aastate eest alanud õppimise laine 50+ inimeste hulgas ei näita vähenemise märke. Pöördusin oma õppurite poole küsimusega: miks on väärikate ülikool nii populaarne? Aastast 2011 ehk algusest peale programmist osa võtnud Anne-Mari Masing arvas, et lektorid on huvitavad ja vanemaealised ei saa nendega kusagil mujal kohtuda kui meie loengutel. "Aga jagada keskkonda paljude seni vaid TV ekraanil tuntud tarkade inimestega on meeldiv. Oluline, et meil on mõnus peaaegu tuttavate seltskond, kellega ka peale loenguid on hea suhelda. Väljasõidud on nii korraldatud, nii et kõik on turvaline ja kohad haaratakse lennult sõltumata marsruudist," lisas Anne-Mari.