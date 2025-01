Kirde- ja idatuul tugevneb mandril puhanguti 13, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 24 m/s. Lõuna- ja Ida-Eestis on võimalik jäävihm ja märja lume ladestus. Puude murdumise ja elektrikatkestuste oht! Sajus ja tuisus on nähtavus halb ja teed on libedad!